البرفيسور الدكتور سعد محمد عثمان الجيبه جى، شخصية اقتصادية عراقية - الحلقة الأولى – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/03/01 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي اقرؤوا معي ورقة من أوراق الزمن الجميل والتي حطت على أجنحة أزهار عراقنا -شخصية عراقية - كانت على قدر كبير من المسؤولية في خدمة الوطن، هو البرفيسور الدكتور سعد مـحمد عثمان الجيبه جى؛ تولد عام 1954 من أب بغدادي، كان موظفًا مرموقًا فى الحكومة، تنقل فى أغلب محافظات العراق لخدمة الوظيفة العامة بكل نزاهة وإخلاص، وأم من أُسرة موصلية عريقة عرفت بمرجعيتها الدينية فى الموصل وكان له سبعة إخوة وأخت واحدة، أ ......





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