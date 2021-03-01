كتلة التغيير: يجب عدم إقصاء البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء

2021/03/01 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائب عن كتلة التغيير بهار محمود، الى تطبيق قرار المساءلة والعدالة بما لا يعرض البعثيين الذين اجبروا على الانتماء لحزب البعض الى الظلم.

وقالت محمود انها تقف مع اقصاء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب وان ينالوا عقابهم العادل، لكنها تعارض إقصاء الكفاءات من البعثيين الذين لم تتلطخ ايدهم بالدماء، أو الذين اجبروا على الانتماء على الورق على حد تعبيرها، مشيرة الى ضرورة الاستعانة بأصحاب الكفاءات منهم في المرحلة الحالية، في ظل حاجة البلد اليهم للنهوض والتطوير.

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