2021/03/01 | 17:30 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 1 مارس 2021 | 05:21 مساءً | عدد القراءات : 12

كردستان: اغلب اصابات كورونا هي من الفيروس المتحور

أعلن وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، الاثنين، أن أغلب الإصابات الجديدة في الإقليم هي بالسلالة المتحورة، فيما أشار إلى أن معدل الإصابات ارتفع مؤخراً.





وقال برزنجي في تصريحات لوسائل إعلام كردية، : إن "معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بحدود 4 أضعاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالشهر السابق".





وأضاف، أن "أغلب الإصابات الجديدة هي بالفيروس المتحور"، مبيناً أن "الوضع لم يصل إلى مرحلة تستدعي اقتراح فرض حظر التجوال في الإقليم أو إغلاق المدارس".

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