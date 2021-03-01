2021/03/01 | 17:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، انهاء جميع مواد مشروع قانون موازنة 2021، وتسليم كتاب إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “اللجنة المالية، عقدت اليوم اجتماعا برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء، ناقشت فيه جملة من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمالها”.وأضاف البيان، “حيث أنهت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تسلم البرلمان كتاباً لتحديد موعد التصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تسلم البرلمان كتاباً لتحديد موعد التصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).