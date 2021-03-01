المالية النيابية تبين موقفها بشأن الموازنة

2021/03/01 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت المالية النيابية البرلمانية، اليوم الاثنين، انها أكملت جميع مواد قانون الموازنة الاتحادية وسلمت كتاباً لرئاسة مجلس النواب منذ يوم ١٥/٢/٢٠٢١ لغرض تحديد موعداً للتصويت عليها.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، انها “عقدت اجتماعاً برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، يوم الاثنين، اجتماعاً ناقشت فيه جملة من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمالها”.

واضافت اللجنة، انها “أنهت خلال اجتماعها الذي عقد في مقرها، مناقشاتها بشأن التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين ورفعه للتصويت، لغرض مواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي، ولأهميتها في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصر من عناصر مكافحة الفساد، ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة، وتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة”.

وفي شأن أخر، بينت اللجنة المالية، بحسب البيان “موقفها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، مؤكدة أنها “أكملت جميع مواد القانون وسلمت كتاباً لرئاسة مجلس النواب منذ يوم ١٥/٢/٢٠٢١ لغرض تحديد موعداً للتصويت عليها”.

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