النفط العراقية تعلن صادرات شباط

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (82) مليونا و(877) الفا و( 757) برميلاً، بايرادات بلغت (5) مليارات و(26) الفا و (807 ) دولارات".
وأشارت الاحصائية بحسب جهاد الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (79) مليونا و(105) الآف و (329) برميلاً، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و(772) الفا و(428) برميلاً".
ولفت الى ان "معدل الصادرات اليومية بلغ مليونين و(960) الف برميل".
PUKmedia اعلام وزارة النفط
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