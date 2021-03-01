النفط العراقية تعلن صادرات شباط

2021/03/01 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو.

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (82) مليونا و(877) الفا و( 757) برميلاً، بايرادات بلغت (5) مليارات و(26) الفا و (807 ) دولارات".

وأشارت الاحصائية بحسب جهاد الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (79) مليونا و(105) الآف و (329) برميلاً، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و(772) الفا و(428) برميلاً".

ولفت الى ان "معدل الصادرات اليومية بلغ مليونين و(960) الف برميل".

PUKmedia اعلام وزارة النفط

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