كورونا يعلق دوام السفارة العراقية في عمان

2021/03/01 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة العراقية في عمان، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في جميع أقسامها بما فيها القسم القنصلي اعتبارا من يوم غد ولمدة أسبوع.

وقالت السفارة في بيان صحافي مقتضب اليوم، إن الإغلاق يأتي نظرا لإصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا، وبناء على توصيات خلية الأزمة الأردنية بهذا الشأن وحرصا على سلامة الجميع.

PUKmedia السفارة العراقية في عمان

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