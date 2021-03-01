2021/03/01 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مسح حديث عن تراجع إنتاج النفط لمنظمة أوبك في فبراير/شباط، منهياً موجة زيادات استمرت 7 أشهر متتالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسح: إنتاج أوبك النفطي يتراجع لأول مرة منذ يونيو 2020) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسح: إنتاج أوبك النفطي يتراجع لأول مرة منذ يونيو 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).