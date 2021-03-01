أسعار النفط ترتفع مع التفاؤل بشأن التحفيز المالي

2021/03/01 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل بأن يؤدي التحفيز المالي لتعافي الطلب على الخام.وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة إغاثة من

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