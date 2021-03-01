وزير النفط العراقي: عام 2024 سيشهد ايقاف حرق الغاز المصاحب في ثلاثة حقول نفطية

2021/03/01 | 17:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، موعد إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق، مبينا ان ذلك سيشمل ثلاثة حقول.وقال الوزير في تصريح: إن العام 2024 سيشهد وللمرة الأولى بتاريخ البلاد، إيقاف حرق الغاز المصاحب في ثلاثة حقول … Readmore

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