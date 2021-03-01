نائب سابق: رئيس الجمهورية وقادة سياسيون تباكوا على ضرب السفارة واختفوا بقصف الحشد

2021/03/01 | 17:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

ابدى النائب السابق جمعة العطواني، الاثنين، استغرابه من صمت قيادات سياسية كبيرة ورئاسة الجمهورية على قصف قوة من الحشد الشعبي على الحدود بطائرات اميركية فيما تباكوا ونصبو العزاء عند اي قصف يطال السفارة الاميركية.

وقال العطواني لـ/المعلومة/ ان “هناك زعامات سياسية كبيرة لها ثقلها ورئاسة الجمهورية نصبو العزاء وبيانات الاستنكار تطايرت من مكاتبهم عند اي استهداف للسفارة الاميركية او عجله تابعة لقوات الاحتلال”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية وجه نداءاته حتى للمجتمع الدولي خوفا على خدش جدار بالسفارة الاميركية وراحوا يتباكون ويواسون الجانب الاميركي”.

وتابع ان “تلك القيادات ذاتها لم نسمع لها صوتا او نفسا عند تعرض قوات الحشد الشعبي للقصف بطائرات اميركية”، متسائلا”هل اختفت السيادة بالقصف الاميركي التي تباكيتم عليها بقصف السفارة”.انتهى25و

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