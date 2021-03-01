المالية النيابية تصدر بيانا بشأن موازنة 2021

2021/03/01 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

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اكدت اللجنة المالية، الاثنين، أنها أكملت جميع مواد قانون الموازنة وسلمت كتابا لرئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد للتصويت عليه.

وقال هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (1 اذار 2021) أن "اللجنة المالية موقفها واضح بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، اذ اننا أكملنا جميع مواد القانون وسلمنا كتابا لرئاسة مجلس النواب منذ يوم 15/2/ 2021 لغرض تحديد موعد للتصويت عليه".

واضاف الجبوري ان "اللجنة ناقشت ايضا التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين ورفعه للتصويت، لغرض مواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي، ولأهميتها في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصر من عناصر مكافحة الفساد ، ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة ، وتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة ".

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