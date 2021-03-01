الازمة النيابية توصي بشان الحظر والدراسة والامتحانات النهائية

2021/03/01 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، رئيس خلية الازمة النيابية حسن كريم الكعبي، ان وصول لقاحات كورونا للعراق مسؤولية تضامنية تشمل كل الجهات العليا في البلاد ويدعو الحكومة لمراعاة الوضع المعيشي للمواطنين عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي.

وذكر المكتب الاعلامي للنائي الاول لرريس مجلس النواب في بيان، تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (1 اذار 2021)، ان "الكعبي ترأس اجتماعا موسعا لخلية الازمة النيابية بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة قتيبة الجبوري ومقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي وعدد من السادة النواب، استضافت خلاله وكيل وزير الخارجية والمدراء العامون في وزارة الصحة، لبحث اخر التطورات فيما يخص جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لمنع تفشي السلالة الجديدة والوقوف على اسباب تأخر وصول اللقاحات".

واضاف البيان، ان "الكعبي اكد ان وصول لقاحات جائحة كورونا للعراق مسؤولية تضامنية مشتركة تشمل كل الجهات العليــا في البلاد، مبديا سعي مجلس النواب لتشريع قانون مواجهة الوباء بما يضمن التوزيع العادل لكل فئات المجتمع، داعيا الحكومة الى وجوب مراعاة الوضع المعيشي للشرائح الفقيرة والمتعففة وذوي الدخل المحدود عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي".

واوضح، ان "الاجتماع خرج بعدد من التوصيات منها دعوة وزارة المالية للإسراع بتوفير السيولة المالية اللازمة والكافية الى وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات، واتخاذ الاجراءات ذات الصلة من قبل مجلس النواب عبر تشريع القوانين والقرارات التي تخدم صحة المواطن، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية في التنسيق اللازم مع الوزارة بخصوص موضوعة التعاقد مع الشركات المنتجة وتسهيل وصولها الى داخل البلد ".

كما اوصت الخلية دعم مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة لمواجهة الوباء خاصة المتعلقة منها بالحظر الكلي او الجزئي، ومراعاة في هذا الشأن بتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن خلال الظرف الراهن، اضافة الى استمرار الدراسة الالكترونية وجعل الامتحانات النهائية حضورية خصوصا للدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري

وتابع، ان "الاجتماع شدد على الاسراع بشراء اللقاحات المقرة عالمي مع ضمان وصولها و توزيعها بالشكل العادل لكافة ابناء الشعب العراقي، فيما جرى التركيز على ضرورة تفعيل الدور الاعلامي لوزارة الصحة وتوضيح كل تفاصيل اللقاح وتطور الوضع الوبائي لفايروس كورونا".

ا.ح

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