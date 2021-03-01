ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

2021/03/01 | 18:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى في عامين.

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