صادرات العراق النفطية ترتفع لـ 2.96 مليون برميل في فبراير

2021/03/01 | 18:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط 2021 من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون …

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