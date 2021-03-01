2021/03/01 | 18:32 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف عزيزة نايت سي بها في الحلقة الأخيرة من شهر"العراق" الفنانة العراقية رحمة رياض، وهي واحدة من النجمات العربيات التي تحظى بأكبر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



حققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب من خلال أغنية "أتحداكم" التي تخطى عدد مشاهداتها ثلاثة عشر مليون مشاهدة خلال ثلاثة أسابيع فقط.



تعرفوا على مسيرتها الفنية وعلى مشاركتها الحديثة كعضو لجنة تحكيم برنامج المواهب "عراق آيدول" في هذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة.

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