الحلبوسي يدعو الى الكشف عن منفذي الاعتداء على النائب غالب محمد وتقديمهم للعدالة

2021/03/01 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان البرلمان يدين الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد، مطالباً الجهات الامنية في اقليم كردستان بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال الحلبوسي خلال ترؤسه جلسة البرلمان، ان “مجلس النواب يدين الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد”، مطالباً الجهات الامنية في اقليم كوردستان “بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة”.

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