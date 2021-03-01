البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 180 نائباً

2021/03/01 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتح مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الـ 38 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي ، وحضور ١٨٠ نائباً.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، افتتح، اليوم الاثنين، جلسته الـ 38 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي ، وحضور ١٨٠ نائباً“.

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