كربلاء تسجل 131 اصابة جديدة ووفاة 4 بكورونا

2021/03/01 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء، الخاص بتحليل الموقف الوبائي لجائحة كُورونا في بيان اليوم الاثنين، تسجيل 131 اصابة جديدة ووفاة 4 بكورونا في مناطق متفرقة من المحافظة .

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( 520 ) فحصاً، اظهرت اصابات موجبة عددها( 131) إصابة، وصلت نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 25 % ) وعدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( 21 ) حالة.



اما عدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (110) حالة، فيما بلغت حالات الشفاء ( 387 ) حالة، وان عدد حالات الوفيات ( 4 ) حالات .

واكد البيان، انه "على المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية أبرزها ارتداء الكمامات والابتعاد الاجتماعي" .

الى ذلك باشرت وزارة الاتصالات الاتحادية وبالتعاون مع وزارة الصحة يوم امس بإطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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