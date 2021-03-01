كربلاء تسجل 131 اصابة جديدة ووفاة 4 بكورونا

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( 520 ) فحصاً، اظهرت اصابات موجبة عددها( 131) إصابة، وصلت نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 25 % ) وعدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( 21 ) حالة.
اما عدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (110) حالة، فيما بلغت حالات الشفاء ( 387 ) حالة، وان عدد حالات الوفيات ( 4 ) حالات .
واكد البيان، انه "على المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية أبرزها ارتداء الكمامات والابتعاد الاجتماعي" .
الى ذلك باشرت وزارة الاتصالات الاتحادية وبالتعاون مع وزارة الصحة يوم امس بإطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا .
PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء
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