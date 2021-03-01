مجلس النواب يبدأ جلسته للتصويت على قانون الناجيات الايزيديات

2021/03/01 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب مساء اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية التي تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين وقراءة مشاريع اخرى ابرزها قانون الناجيات الايزيديات.

وقال عضو المجلس النائب حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس بدأ الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لعقدها، مشيرا الى ان 180 نائبا حاضرون في قاعة الجلسة.

وأضاف النائب حسن آلي ان النواب اتفقوا على تقديم فقرة التصويت على قانون الناجيات الايزيديات ليكون على رأس جدول اعمال الجلسة.

PUKmedia / خاص

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