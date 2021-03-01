الشيوعية والفاشية والافلام الاباحية! - طلال الربيعي

2021/03/01 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي اصدر مؤخرا الحزب الشيوعي التركي بيانا ضد الرئيس اردوغان ومسؤولين آخرين وبضمنهم نائب رئيس الوزراء الاكادبمي الاقتصادي الفاشي Devlet Bahçeli.



اترجم ادناه البيان لاعتبارات عدة بضمنها: اولا, ضرورة واهمية التضامن مع القوى التقدمية في نضالها الدؤوب والشاق ضد الرأسمالية وفاشيتها المتفاقمة.ثانيا: إن شجاعة وموقف الحزب الشيوعي التركي ومبدئيته وتسميته الأشياء بمسمياتها دون موارب ......





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