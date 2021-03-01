2021/03/01 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقليم كوردستان تقرر بشأن حظر التجوال ودوام المدارس والقادمين من المحافظات العراقية.

قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اقليم كوردستان بأجتماعها، الاثنين، عدم فرض حظر للتجوال في الاقليم واستمرار الدوام المدرسي رغم ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس الى 4 اضعاف خلال الاسبوع الماضي، واجراء فحص كورونا للقادمين من المحافظات العراقية الاخرى.

وذكر مصدر من داخل الاجتماع لـ ان ار تي، اليوم (1 اذار 2021)، أن "اللجنة قررت تشديد الإجراءات الوقائية عبر إرتداء الكمامة الواقية في الأماكن العامة، وإغلاق كل الاماكن التي لاتلتزم بتلك الإجراءات، دون إعلان حظر التجوال".

واضاف، انه "سيتم التشديد عند التنقل بين إقليم كوردستان والمحافظات العراقية، مع الزام القادمين من جنوب ووسط العراق إلى الاقليم، بإجراء اختبار كورونا".

وكان وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، قد اعلن في وقت سابق، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بـ4 أضعاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالشهر السابق، أغلبها من السلالة المتحورة.

ا.ح

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