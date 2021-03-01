أول تعليق رسمي من برشلونة في فضيحة القبض على رئيس النادي السابق

2021/03/01 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، اليوم الأثنين يعلق فيه على اعتقال رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، في القضية المشهورة إعلاميا بـ "بارسا جيت".

وألقت قوات الشرطة الإسبانية، اليوم الأثنين القبض على بارتوميو، للتحقيق معه، رفقة عدد من أعضاء مجلس إدارته السابق، للتحقيق في القضية المثيرة للجدل.

وأوضح برشلونة في بيانه، أنه،" عرض التعاون مع السلطات القانونية والشرطة المساعدة لتوضيح الحقائق، وتحقيق العدالة في النهاية".

وأشار النادي الكتالوني إلى أنه،" يعرب عن احترامه للإجراءات القضائية، مع الاحتفاظ بفرضية البراءة للأشخاص الذين تضرروا من إجراءات التحقيق".

وتعود القضية لشهر شباط من عام 2020، بتعاقد إدارة بارتوميو على أحدى الشركات مقابل مليون يورو من أموال النادي، من أجل الإساءة لبعض اللاعبين والمعارضين للإدارة.

وتضم قائمة المعتقلين بجانب بارتوميو، رومان جوميز بونتي (رئيس الخدمات القانونية السابق في النادي)، أوسكار غراو عضو مجلس الإدارة السابق، وخاومي ماسفرير.

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