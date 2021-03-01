عضو بخلية الأزمة: فرض حظر لمدة أسبوع لا علاقة له بزيارة الكاظم.. هنالك سبب ثانٍ نخشاه

2021/03/01 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على علاقة ما سُرب من نوايا لفرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع، بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاة الأمام الكاظم عليه السلام والتي تصادف بعد 9 أيام.وقال عضو اللجنة، النائب رياض المسعودي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حظر التجوال الشامل والجزئي ومنع التنقل بين المحافظات وغيرها من الاجراءات هدفها منع وصول عدد الاصابات بشكل يومي لأكثر من (15) الف إصابة وهو الخطر الأكبر الذي نخشاه".وبين المسعودي ان "فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع بكل تأكيد لن يمنع زيارة استشهاد الامام الكاظم، خصوصاً ان خلال اداء الزيارة ستكون هناك اجراءات صحية صارمة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، وهذا الحظر اذا فرض فهو ليس له علاقة بالزيارة بل هو لمنع وصول الإصابات الى ارقام يصعب السيطرة عليها وتفقد المؤسسات الصحية السيطرة على الوضع الوبائي".وفي وقت سابق، كشف مقرر خلية الأزمة النيابية، جواد الموسوي، الاثنين (1 آذار 2021)، عن قرب فرض حظر تام لمدة أسبوع، خلال الأيام المقبلة.وقال الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي الحالي في العراق يعد ممتازاً، والفترة المقبلة ستشهد حظراً تاماً لمدة أسبوع واحد يتبعها حظر جزئي لأسبوع ثان فقط".ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً لبحث الموقف الوبائي في العراق.وحصلت (بغداد اليوم)، على معلومات تفيد بأن اللجنة ستفرض حظراً شاملاً لأسبوع كامل خلال الفترة المقبلة، بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وكانت اللجنة قد أصدرت قراراً بفرض حظر للتجوال بشكل تام من مساء الخميس وحتى صباح الاثنين، وفرض الجزئي من الثامنة مساء خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

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