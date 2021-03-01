نائب كردي: ننتظر “إشارة” من سائرون والفتح بشأن مفاوضات حصة الإقليم من الموازنة

2021/03/01 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

تحدث عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات التفاهمات الجارية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم، بشأن حصة كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وقال عثمان كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم): "كان من المفترض أن يزور حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني العاصمة بغداد يوم أمس، ولكن عدم وجود أي رد من قبل الكتل السياسية في بغداد حيال المقترحات الكردية، حال دون ذهاب الوفد".

وأضاف كريم، أن "المشكلة الآن سياسية، ونحن ننتظر الانفراجة بخصوص الفقرة 11 الخاصة بحصة الإقليم التي هي أساس ومحور الخلاف"، مشيرا الى وجود "احتمالية لذهاب الوفد الكردي خلال اليومين المقبلين، ولكن ذلك متعلق بوجود إشارة إيجابية من الكتل السياسية الفاعلة في البرلمان، وعلى رأسها سائرون والفتح".

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في وقت سابق، أن حكومة الإقليم ستطرق جميع الأبواب في محاولة للتوصل لإتفاق مع بغداد بشأن حصتها في الموازنة.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإقليم سيطرق جميع الأبواب المشروعة بما فيها توسيط الدول الصديقة والولايات المتحدة وهذا ما كان في آخر مكالمة جمعت رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو".

وأضاف أن "الإقليم مستعد لوساطة تلعبها الولايات المتحدة أو بعثة الأمم أو أي دولة أخرى طالما ان الخلاف مع بغداد سياسي وليس فنيا، لآن معارضة التصويت على حصة الإقليم في الموازنة هي سياسية انتخابية بحتة، خاصة ان الإقليم التزم بكل شروط الحكومة الاتحادية".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن الإقليم طلب وساطة الولايات المتحدة مع الحكومة الاتحادية في محاولة للتوصل لاتفاق يقضي بتثبيت حصة كردستان في الموازنة.

وكانت حكومة إقليم كردستان اكدت الأربعاء (24 شباط 2021)، استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بوجود استعداد وصفته بـ "الأفضل" لحل موضوع موازنة 2021، خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

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