نائبة مسيحية لـ / نينا / : زيارة البابا للعراق ..خطوة مهمة لتعزيز وحدة المكونات في البلاد

2021/03/01 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري النائبة المسيحية ريحان حنا ايوب ان : زيارة البابا للعراق ..خطوة مهمة لتعزيز وحدة المكونات في البلاد.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق، تعتبر من اهم الزيارات التي ستغير الكثير من الامور والقضايا الكبيرة، ولذلك لما يمتلك البابا من اهمية كبيرة لدى جميع دول العالم و سيكون لها اثر ايجابي وكبير على جميع العراقيين سيما وانه سيلتقي بكبار الشخصيات الدينية الاسلامية كمرجعية النجف. واضافت ان : زيارته الى ارض الاجداد ارض النبي ابراهيم ع، يترقبها ويتابعها العالم بشكل دقيق لما لها هذه الزيارة من اثار وتغييرات ايجابية .واكدت ان : للزيارة دورا في توحيد صفوف جميع ابناء المكونات العراقية التي سيلتقي بها خلال زيارته هذه..ولهذا فأننا نعول على هذه الزيارة من اجل الحصول على الدعم الدولي المناسب ليس فقط لمكون دون اخر ولكن لجميع ابناء الشعب العراقي الذين حتما لهم اهمية بالغة في قلب البابا الذي اصر على هذه الزيارة بالرغم من الظروف السيئة التي يمر بها العراق والعالم اجمع ، الا انه دعم للعراق والعراقيين والوقوف معهم في هذه الازمات التي نمر بها.ومن المقرر ان يبدا قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارته للبلاد بدءا من يوم الجمعة المقبل ولمدة اربعة ايام./انتهى3

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