البرلمان يطالب اقليم كردستان بالكشف عن المتورطين بالهجوم على نائب

2021/03/01 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /طالبت رئاسة مجلس النواب، الجهات الامنية في اقليم كردستان بالكشف عن الجناة المتورطين بالاعتداء على النائب غالب محمد وتقديمهم للعدالة./انتهى5

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