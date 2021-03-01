2021/03/01 | 18:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاثنين، الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد، فيما طالب بالكشف عن الجناة.وقالت الدائرة الاعلامية في بيان ان “الحلبوسي ادان الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد، مطالباً الجهات الامنية في اقليم كوردستان بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة”.،عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الـ38 من الفصل التشريعي الأول.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يدين الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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