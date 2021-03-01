2021/03/01 | 19:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اشتبك نائبان بالايدي في جلسة مجلس النواب اليوم.وذكر مصدر ان “نواب تشابكوا داخل مجلس النواب برمي الاحذية و اللكمات والحلبوسي يغادر الجلسة”.وبين ان “النواب هم كلا من مثنى السامرائي وعبد الله الجبوري ابو مازن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباك بالايدي بين نائبين والحلبوسي يغادر الجلسة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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