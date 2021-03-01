الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة يرتفع 1.7% خلال يناير

2021/03/01 | 19:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين، مع زيادة الإنشاءات الخاصة والعامة.

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