الصحة العالمية توجه نصيحة لمن يرفض تلقي اللقاح ضد كورونا

2021/03/01 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نصحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بالبقاء في المنزل خلال فترة الوباء لمن يرفض تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

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