الوطني الكردستاني متفائلاً: نرجح التوصل إلى اتفاق بشأن النفط والقضايا العالقة   

2021/03/01 | 19:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رجّح الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، الإثنين، توصل وفد حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن النفط مع الحكومة الاتحادية.

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وقال جنكي خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (1 آذار 2021): إنه "من المرجح ان يصل وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية إلی اتفاق بشٲن النفط والقضايا العالقة يوم الخميس المقبل الموافق 4 آذار 2021".

وحول الخيارات البديلة حال "تعثر الاتفاق" ذكر شيخ جنكي: "إن شاء الله لن نصل لهذه القطيعة"، مشيراً إلی أن "احتمالات الحلحلة أرجح".

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