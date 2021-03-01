2021/03/01 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

شهدت جلسة مجلس النواب، الاثنين، مصادمات بين بعض نواب المكون السني.

وقال مراسل وكالة /المعلومة/ إن جلسة اليوم شهدت شجارا وتدافعا بين نواب المكون السني عن حزب الجماهير بزعامة احمد الجبوري وحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.

وأضاف، أن الشجار كان نتيجة خلافات سياسية خارج اطار العمل النيابي وليس لها اي علاقة بجدول أعمال الجلسة.

وفي وقت سابق من اليوم عقد مـجـلـس الـنـواب، جلسته بحضور 180 نائبا.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شجار وتدافع بين نواب حزبي الحلبوسي والجبوري بعد دقائق من انعقاد الجلسة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شجار وتدافع بين نواب حزبي الحلبوسي والجبوري بعد دقائق من انعقاد الجلسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).