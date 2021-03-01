2021/03/01 | 19:04 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأثنين 1 مارس 2021 | 06:56 مساءً | عدد القراءات : 13

حمادي احمد ضمن كوكبة نجوم غرب آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حمادي احمد نجم فريق القوة الجوية، ضمن قائمة الافضل لشهر فبراير الماضي لمنطقة غرب آسيا.

وضمت القائمة، الإماراتي علي مبخوت نجم منتخب الإمارات ونادي الجزيرة، وايفر بانيغا لاعب الشباب السعودي، وبافيتيمبي غوميز لاعب الهلال السعودي، وسانتي كازورلا لاعب السد، ومحمد جاسم مرهون لاعب الرفاع البحريني، ومحمد مرمور لاعب تشرين السوري، وخلدون الحلمان لاعب شباب الخليل الفلسطيني، وعلاء الدين دالي لاعب العربي الكويتي.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن اختيار هؤلاء اللاعبين يتم بناءً على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

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