بيان من السفارة الامريكية بشأن احداث الناصرية

2021/03/01 | 19:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت السفارة الامريكية في بغداد بيانا اليوم الاثنين 1/3/2021 بشان اعمال العنف الاخيرة التي حدثت في مدينة الناصرية.

وقالت السفارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: "تابعنا عن كثبٍ أعمال العُنف الأخيرة في الناصرية والتي أسفرتْ عن إزهاقِ ارواحِ عددٍ من الـمُتظاهرين على نحوٍ مأساوي وإصابةِ مئاتِ الأفراد".

واضافت، "نشعرُ بعميقِ الأسى للضحايا ولذويهم ونتمنى للمُصابين الشفاءَ العاجل والكامل".



"لقد شجّعتنا الخُطوات المهمة التي إتخذتها الـحُكومة الـعراقية لِتهدئةِ التوترات وحلِ الوضع في الناصرية سلمياً وتقديمِ المسؤولين عن العُنفِ إلى العدالة".



انّ "الضحايا وذويهم يستحقون الشفافية الوافية والمساءلة الكاملة".

PUKmedia السفارة الامريكية في العراق

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