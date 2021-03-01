شجار وتدافع بالايدي في جلسة مجلس النواب

2021/03/01 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

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مصدر نيابيشجار وتدافع بين نواب المكون السني من حزب تقدم ونواب الكتلة التابعة لأحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن)ابو مازن افتعل الشجار وسبب لغطا وهياجا في مجلس النوابلان بعض النواب السنة قدموا طلب الى رئاسة مجلس النواب يطلبون فيه التحقيق بجميع قضايا الفساد في صلاح الدين منذ عام 2008 ولحد الانوسب وشتم من قبله ضد النواب الذين قدموا الطلب

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