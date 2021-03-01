2021/03/01 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

501 مشاهدة

ادان محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، الاثنين، الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد في مدينة السليمانية، مطالبا بالكشف عن الجناة.

وقال الحلبوسي بحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب (1 اذار 2021)، ان "مجلس النواب يدين الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد"، مطالبا "الجهات الامنية في اقليم كوردستان بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".

وتعرض عضو مجلس النواب غالب محمد مساء الجمعة، الى عدة طعنات بالسكين امام منزله في مدينة السليمانية.

وقال محمد في تصريح خاص لـ NRTانه "تعرض في حدود الساعة الـ 7 من مساء اليوم الى هجوم بالسكين امام منزله في مدينة السليمانية، وقد اصيب بعدة طعنات".

واضاف، انه "تعرض الى جروح في رأسه وشفتيه، وقد نقل الى مستشفى (شار) في مدينة السليمانية من اجل تلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقدم طلبا الى اقليم كوردستان بشأن الاعتداء الاخير على احد النواب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقدم طلبا الى اقليم كوردستان بشأن الاعتداء الاخير على احد النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).