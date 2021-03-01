زيارة البابا للعراق، -لإعلاء قيمة الانسان- !!؟ - احمد عبد الستار

2021/03/01 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار مع اقتراب زيارة بابا الفاتيكان للعراق، كثُر الحديث في مدينة الناصرية، بين المثقفين، واوساط اجتماعية أخرى، لما تتضمنه هذه الزيارة من أهمية، تاريخية ودينية، وسياسية؛ حسب ما يعتقدون ومنهم من يعّدها مصدر فخر للمدينة، ليرتفع شأنها بين مليارات البشر حول العالم.



ومنهم من يرى ويكتب بأن هذه الزيارة وإن كانت متأخرة؛ هي أقل ما تستحقه الناصرية التي نشأ فيها أول حرف، ومنها انطلقت الدعوة الابراهيمية...الخ.



كما ......





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