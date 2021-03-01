داعش يقصف قرية زراعية بـ 6 قذائف هاون في ديالى

2021/03/01 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بسقوط 6 قذائف هاون على قرية زراعية في الأطراف الجنوبية لناحية بهرز، 7 كم جنوب مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش قصفوا بـ 6 هاونات قرية خليل الحسناوي، دون تسجيل اية إصابات أو خسائر بشرية".

وأضاف، أن "القوات الامن استنفرت إلى مكان الحادث وباشرت بتعقب مطلقي الهاونات، التي تعتبر الاولى من نوعها، منذ اشهر".

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