الاتحاد الوطني يعلن موعداً جديداً متوقعاً لحسم ملف حصة كردستان في الموازنة

2021/03/01 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، الإثنين، 01 آذار، 2021، أن الخميس المقبل، سيشهد التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة.

وقال لاهور شيخ جنكي خلال مشاركته في مراسم ذكرى قادر حاج علي التي اجريت في مبنى (الفن) بمدينة السليمانية، إن "هنالك أمل كبير بأن يتوصل الإقليم وبغداد الى اتفاق نهائي بشأن حصة كردستان من الموازنة الخميس المقبل".

وبشان موقف الاتحاد الوطني فيما اذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق، اضاف شيخ جنكي: "ان شاء الله سيتفقان، يجب ان يتوصلا الى اتفاق".

وفي وقت سابق، تحدث عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات التفاهمات الجارية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم، بشأن حصة كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وقال عثمان كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم): "كان من المفترض أن يزور حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني العاصمة بغداد يوم أمس، ولكن عدم وجود أي رد من قبل الكتل السياسية في بغداد حيال المقترحات الكردية، حال دون ذهاب الوفد".

وأضاف كريم، أن "المشكلة الآن سياسية، ونحن ننتظر الانفراجة بخصوص الفقرة 11 الخاصة بحصة الإقليم التي هي أساس ومحور الخلاف"، مشيرا الى وجود "احتمالية لذهاب الوفد الكردي خلال اليومين المقبلين، ولكن ذلك متعلق بوجود إشارة إيجابية من الكتل السياسية الفاعلة في البرلمان، وعلى رأسها سائرون والفتح".

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