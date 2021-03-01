مصدر نيابي: ’’أبو مازن’’ إفتعل شجار البرلمان بعد مطالبة نواب بالتحقيق بقضايا الفساد في صلاح الدين منذ 2008

2021/03/01 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر نيابي

شجار وتدافع بين نواب المكون السني من حزب تقدم ونواب الكتلة التابعة لأحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن)

ابو مازن افتعل الشجار وسبب لغطا وهياجا في مجلس النواب

لان بعض النواب السنة قدموا طلب الى رئاسة مجلس النواب يطلبون فيه التحقيق بجميع قضايا الفساد في صلاح الدين منذ عام 2008 ولحد الان

وسب وشتم من قبله ضد النواب الذين قدموا الطلب

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