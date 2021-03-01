السفارة الامريكية تعبر عن دعمها لخطوات الحكومة لحل الوضع في الناصرية

2021/03/01 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبرت السفارة الامريكية عن دعمها لخطوات الحكومة لحل الوضع في الناصرية.وذكرت على موقعها في الفيس بوك : تابعنا عن كثبٍ أعمال العُنف الأخيرة في الناصرية التي أسفرتْ عن إزهاقِ ارواحِ عددٍ من الـمُتظاهرين على نحوٍ مأساوي وإصابةِ مئاتِ الأفراد.واضافت : نشعرُ بعميقِ الأسى للضحايا ولذويهم ونتمنى للمُصابين الشفاءَ العاجل والكامل.وتابعت : لقد شجّعتنا الخُطوات التي إتخذتها الـحُكومة الـــعـــراقية لِتهدئةِ التوترات وحلِ الوضع في الناصرية سلمياً وتقديمِ المسؤولين عن العُنفِ إلى العدالة.وشددت على انّ : الضحايا وذويهم يستحقون الشفافية الوافية والمساءلة الكاملة./انتهى3

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