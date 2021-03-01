مشادات حادة بين نواب المكون السني داخل الجلسة

2021/03/01 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شهدت جلسة مجلس النواب مساء اليوم مشادات حادة بين نواب من كتل المكون السني احد طرفيها مؤيد لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والطرف الآخر من الداعمين للنائب عن صلاح الدين احمد الجبوري ابو مازن، الامر الذي عده نواب كتل أخرى تصفية حسابات لاعلاقة لها بالجلسة, فيما غادر الحلبوسي القاعة الكبرى./انتهى5

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