دون حظر.. إقليم كردستان يشدد من إجراءاته ضد كورونا

2021/03/01 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توصلت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في إقليم كردستان، خلال اجتماعها لعدة قرارات حوال الدوام الدراسي والإجراءات الخاصة للتنقل بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية.وذكرت وسائل اعلام كردية، انه”صدر عن الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين (1 آذار 2021) قرارات باستمرار الدوام الدراسي، إلى جانب تشديد الإجراءات الوقائية”.وأضافت، أن اللجنة قررت تشديد الإجراءات الوقائية، دون […]

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