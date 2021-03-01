“المركز الخبري” ينشر نص قانون الناجيات الايزيديات

2021/03/01 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني https://drive.google.com/file/d/1_F8QS_UkLWR0f7Z2VFB0TnyWOMlqL5tR/view

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