2021/03/01 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تبقي الدوام الحضوري في الجامعات والمدارس وتمنع التنقل بين المحافظات ثلاثة أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/01 | 19:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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