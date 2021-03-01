الصحة توصي بفرض حظر تجوال لمدة اسبوعين

2021/03/01 | 20:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، توصية بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين.وذكرت الوزارة بحسب الوكالة الرسمية، انها”أوصت بفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوماً”.وسجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، نحو 3600 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

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