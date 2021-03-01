رئيس الجمهورية يعلّق على تمرير قانون ’الناجيات الإيزيديات’: يجب معرفة مصير المخطوفين

2021/03/01 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علّق رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، على تمرير قانون الناجيات الإيزيديات في جلسة اليوم لمجلس النواب.

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وقال صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (1 آذار 2021)، إن "تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الأخرى، والمُرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا من بناتنا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية".

وأضاف، "ويجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات خلال جلسته المنعقدة هذ اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، إن "مجلس النواب، صوّت في جلسته المنعقدة هذا اليوم، على قانون الناجيات الإيزيديات".

وتابع البيان، "كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا".

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