شجار وتدافع بين نواب حزبي الحلبوسي والجبوري بعد دقائق من انعقاد الجلسة

2021/03/01 | 20:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شهدت جلسة مجلس النواب، الاثنين، مصادمات بين بعض نواب المكون السني.

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