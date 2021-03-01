2021/03/01 | 20:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).